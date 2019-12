Monique en André begraven oma Corrie

Oma Corrie overleed vorige week dinsdagavond op 88-jarige leeftijd. Zowel Monique als André had een heel hechte band met haar en roemden haar in haar laatste dagen met lieve woorden om de betekenisvolle rol die zij voor hen had gespeeld; de steun die ze voor hen was geweest. „Jouw laatste kerkmis”, schrijft Monique bij de video waarin haar oma in een witte kist de kerk in wordt gedragen.

André laat bij de foto weten dat het een mooie avond was. Velen leven volop mee met Monique en met André.

