Blac Chyna beschuldigt rechter van partijdigheid

Het voormalig model klaagde leden van de familie aan voor het mislopen van inkomsten. Chyna had in 2016 iets met Rob Kardashian en was samen met hem te zien in realityshow Rob & Chyna. Toen de twee later dat jaar uit elkaar gingen, hield de serie op. Chyna beweert dat ze geen nieuw contract kreeg van zender E! omdat Robs moeder Kris Jenner, zijn zus Khloé Kardashian en zijn halfzus Kylie Jenner haar zwart hadden gemaakt bij de producenten.

In de nieuwe rechtbankpapieren stelt Chyna dat rechter Gregory Alarcon niet alleen bevooroordeeld was, maar ook "onmiskenbaar vijandig" was tijdens het proces, dat ze verloor omdat de jury het niet bewezen achtte dat de Kardashian/Jenner-familie zich met haar contract had bemoeid.

De advocaat van de Kardashians noemt de nieuwe beschuldigingen van Chyna dinsdag tegenover TMZ ’een lukrake actie om geen gezichtsverlies te lijden na het verliezen van de zaak’. Ook zegt de raadsman dat Chyna's poging om een zondebok te maken van de rechter "nietig en oneerlijk" is en vraagt hij om sancties tegen de influencer. Hij benadrukte ook dat Chyna's advocaat geen problemen met de rechter had totdat het vonnis tegen haar werd geveld.