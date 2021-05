Danny Vera tweede op alternatief songfestival

Het is de tweede keer dat Nederland op de tweede plek is beland op het alternatieve songfestival. Vorig jaar, tijdens de eerste editie, was het Ilse DeLange die als tweede eindigde. Het goud ging zaterdagavond naar Rea Garvey, die Ierland van een eerste plek verzekerde door 116 punten te scoren met zijn nummer The One.

Zanger Milow, die uitkwam voor België, eindigde met 77 punten op de derde plek. De presentatie van het alternatieve songfestival was in handen van Conchita Wurst, de winnaar van het Eurovisie Songfestival van 2014.

Free ESC was vorig jaar eigenlijk als een eenmalig evenement bedoeld omdat het echte songfestival niet door kon gaan vanwege corona. De show werd niet alleen in Duitsland, maar ook in Oostenrijk en Zwitserland uitgezonden. Grote man achter het initiatief is de bekende Duitse presentator en komiek Stefan Raab. Hij deed zelf in 2000 mee aan het songfestival en organiseerde jarenlang een vergelijkbare wedstrijd voor de zestien Duitse deelstaten, de Bundesvision Song Contest.