Harry en Meghan boeken? Houd dan rekening met deze strenge regels

Dat meldt The Telegraph dinsdag op basis van het formulier dat klanten krijgen wanneer ze het echtpaar willen boeken.

In het vier pagina tellende document staat dat de Sussexes ook zelf zeggenschap hebben over wie hen interviewt. Daarnaast wil het koppel van tevoren op de hoogte zijn van alle betrokken sponsoren van het evenement en wat deze krijgen voor hun medewerking. Ook moeten organisatoren van tevoren precies aangeven wat ze Harry en Meghan willen betalen.

Megadeal met Netflix

In juni werd bekend dat het stel het Amerikaanse agentschap had aangesteld om toekomstige boekingen te gaan regelen. Naar verluidt zouden de prins en zijn vrouw zo’n 1 miljoen dollar per speech kunnen vragen.

Het is een van hun nieuwe klussen sinds hun stap terug binnen het Britse koningshuis. Vorige week werd bekend dat Harry en Meghan een megadeal hadden gesloten met Netflix en de komende jaren voor de streamingdienst meerdere projecten gaan ontwikkelen. Er wordt gefluisterd dat ze daar 150 miljoen dollar voor hebben gekregen.