Talkshowoorlog geen gelopen race: Jinek verslaat Op1

De meeste kijkers waren vrijdagavond voor het NOS Journaal van 20.00 uur (1,9 miljoen kijkers). The Voice of Holland en Flikken Maastricht maken de top drie compleet met respectievelijk 1,7 en 1,4 miljoen kijkers.

De talkshowoorlog tussen NPO 1 en RTL 4 woedt nog altijd in alle hevigheid. Hoewel Op1 in de eerste uitzendweek vier van de vijf avonden meer kijkers wist te trekken dan Jinek, is dit in de tweede uitzendweek geslonken naar drie van de vijf.