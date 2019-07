KYLIES revenge!

Nadat Kylie Minogue haar optreden op Glastonbury in 2005 wegens ziekte moest annuleren, stond ze afgelopen zondag dan eindelijk op het hoofdpodium van het prestigieuze festival. Ⓒ ANP

KYLIE MINOGUE werd in 2005 aangekondigd als een van de hoofdartiesten op het legendarische, Britse muziekfestival Glastonbury. De Australische zangeres kreeg dat jaar echter de diagnose borstkanker, waardoor ze verstek moest laten gaan. Maar veertien jaar later is Kylie weer helemaal terug en zag ze afgelopen weekend, overmand door emoties, haar grote droom dan eindelijk uitkomen. „Wat een absolute eer om hier te mogen staan!”