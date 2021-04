’Iedereen wil Kim Kardashian daten: royals, atleten en miljardairs’

„Mensen proberen contact te leggen via gemeenschappelijke vrienden of collega’s om aan haar gekoppeld te worden. Van leden van koninklijke families tot atleten en zakenmagnaten”, aldus de bron, die geen namen noemt. Wel stelt deze persoon dat de 40-jarige niet van plan is zich meteen in een nieuwe relatie te storten, maar dat ze „haar opties openhoudt.”

Op zijn beurt zou Kanye al nadenken over een toekomst met een andere vrouw, bij voorkeur ’een artiest en een creatief persoon’.

Kardashian, die eerder deze maand werd opgenomen in de miljardairslijst van Forbes, trouwde in 2014 met West. Ze vroeg in februari een scheiding aan waarmee de rapper afgelopen week akkoord ging. De twee hebben aangegeven vriendschappelijk uit elkaar te gaan en de voogdij over kinderen North (7), Saint (5), Chicago (3) en Psalm (bijna 2) te willen delen.