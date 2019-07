Tom Cruise prijst geduldige fans en dropt trailer

„34 jaar geleden maakte ik hier in San Diego een film. Er is zelfs een scène opgenomen aan de overkant van de straat in een restaurant”, begon Tom zijn praatje. „Jarenlang hebben jullie mij gevraagd: ’Waarom maak je er niet nog een? Wanneer komt er een vervolg?’ In die 34 jaar zijn jullie heel erg geduldig geweest.”

„Ik voelde me verantwoordelijk om nu eindelijk iets te leveren. Ik heb hier een klein stukje. Het is onze allereerste trailer en jullie zijn de eersten die het mogen zien”, aldus Tom, die zijn rol als Pete ’Maverick’ Mitchell weer oppakt. De fans kregen precies waar ze op hoopten: Tom Cruise in zijn iconische bomberjack mét zonnebril.

Top Gun: Maverick is de opvolger van Top Gun uit 1986. De film betekende destijds de doorbraak voor Tom. In de sequel keert ook Val Kilmer terug. Hij kruipt weer in de rol van Tom ’Iceman’ Kazansky.