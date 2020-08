Code oranje: Romy Monteiro net op tijd terug vanuit Ibiza

Op het Instagramaccount van Romy Monteiro is te zien dat zij inmiddels thuis is. Ze vierde vakantie op Ibiza met haar vrienden. „Voor de quarantaine vragen: wij vliegen NU terug. We zijn dus ruim op tijd terug en hoeven dus niet in quarantaine. Maar we zijn uiteraard wel voorzichtig”, schreef ze op haar Stories. Daarna meldt ze dat ze inmiddels geland zijn.

Tekst loopt door onder Instagrambericht

"Geen paniek"

Patty Brard, die een huis heeft op het Spaanse eiland, laat op het sociale medium weten een test te gaan doen. „Geen paniek alles onder controle! Wij gaan morgenochtend corona-test doen hier op Ibiza en vliegen dan naar Nederland!” Ook zegt ze zelf voorzorgsmaatregelen te nemen: „Blijven binnen en onder dokters controle en doen van de week weer een test!” Toch vindt ze het onzin om in quarantaine te moeten. „Maar t is natuurlijk onzin om te zeggen dat als je vannacht voor twaalven binnen bent je niet in quarantaine hoeft terwijl je 4 weken t eiland rond bent geweest en ik na een week op de berg in Ibiza, een dag te laat zou zijn, omdat iemand een deadline heeft gesteld! Maar goed, ik pas me aan en hou me aan de regels! Keep you posted!”, aldus Patty.