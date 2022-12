Pokémon-avontuur Ash en Pikachu na 25 jaar ten einde

Het nieuwe seizoen volgt de nieuwe trainers Liko en Roy en bevat monstertjes uit de nieuwe videogame Pokémon Scarlet en Violet, die onlangs uitkwam. In de nieuwe reeks wordt bovendien in een paar speciale afleveringen stilgestaan bij het avontuur dat Pokémon-trainer Ash bijna 25 jaar lang op tv heeft beleefd. Ook komen bekende figuren van vroeger, zoals Ash’ vrienden Misty en Brock, voorbij in de speciale afleveringen.

Het eerste seizoen op basis van de populaire videogame Pokémon was in 1997 in Japan voor het eerst op tv te zien. Hierin begon de jonge Ash Ketchum aan zijn avontuur om de grootste Pokémon-trainer ooit te worden. In het meest recente seizoen maakte hij die droom eindelijk waar door wereldkampioen te worden.