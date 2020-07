Kim Kardashian herenigd met Kanye West

Kim en Kanye zouden eerst bij een fastfoodrestaurant zijn geweest, waarna zij nog enige tijd samen in de auto zaten en een verhit gesprek leken te hebben waarbij Kim in tranen was. De rapper en de realityster hebben zich niet publiekelijk uitgelaten over hun ontmoeting.

Kim vroeg vorige week op Instagram begrip voor de moeilijke positie van de familie van mensen met mentale aandoeningen. „Zoals velen van jullie weten, lijdt Kanye aan een bipolaire stoornis. Iedereen die daarmee kampt of iemand in zijn omgeving heeft die dat doet, weet hoe ontzettend gecompliceerd en pijnlijk dat is.” Ze schreef dat ze snapte dat haar man een publiek figuur is en zijn uitlatingen sterke reacties oproepen, maar ’mensen die close met Kanye zijn en weten hoe hij diep in zijn hart is, begrijpen dat zijn woorden soms niet overeenkomen met wie hij is.’

Ze sprak ook over de frustratie van familieleden over het feit dat ze maar weinig kunnen doen als het niet goed gaat met de persoon met de bipolaire stoornis. „Mensen die psychische problemen begrijpen, weten dat de familie machteloos staat tenzij de persoon een minderjarige is. Mensen die er niets van weten en hier ver vanaf staan, kunnen hard oordelen en begrijpen niet dat de persoon zelf de eerste stappen naar hulpverlening moeten zetten, hoe hard familie en vrienden het ook proberen.”