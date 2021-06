Top of Flop-presentator Herman Stok (93) overleden

Stok kwakkelde al enige tijd met zijn gezondheid. De presentator kreeg onlangs te horen dat er kwaadaardige plekjes op zijn ingewanden waren aangetroffen. „Ik weet niet of er nog iets aan te doen is. Ik hoor binnenkort of behandeling nog mogelijk is. Ik ben op alles voorbereid”, vertelde hij vorige maand nog aan De Telegraaf.

Stok debuteerde in 1950 op de Nederlandse televisie en maakte vooral furore met het muziekprogramma Top of Flop.