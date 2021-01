Nikkie de Jager: 10 jaar geleden had Make-up Cup niet bestaan

In dit nieuwe programma van AVROTROS gaat Nikkie op zoek naar de beste jonge make-up artiest van Nederland. En ze vindt het geweldig dat de tien 14 en 15-jarige meisjes en jongens en „alles ertussenin” meedoen. „Ik ben er heel trots op. Tien jaar geleden had Make-up Cup niet bestaan. En nu staan we er gewoon. Dat geeft je een gevoel van vrijheid en acceptatie.”

De beautygoeroe is blij dat er steeds meer shows als Drag Race Holland en nu dus Make-up Cup te zien zijn op televisie. „Ik moest het doen met Project Runway en America’s Next Topmodel, nu komt er een generatie die hiermee opgroeit. Dat vind ik zo tof en belangrijk.”

Foundation

In Make-up Cup moeten de jongeren diverse opdrachten uitvoeren. Zo moeten de deelnemers een look maken geïnspireerd op een liedje of videoclip. „Eentje koos voor een Zombie-look geïnspireerd door Thriller van Michael Jackson. Ik was verbaasd dat ze dat kende. Maar een uur later zat er gewoon een zombie voor me.”

De show gaat volgens Nikkie ook om meer dan alleen oogschaduw, lippenstift en foundation. Voor haar sprong het contrast tussen de twee jongens er onder meer uit. „De een droeg elke dag make-up naar school met de meest intense kunstwerken. De andere was heel flamboyant in de studio, maar durfde dat niet op school.” De twee hebben volgens haar veel van elkaar geleerd en ervaringen kunnen delen. „Ik hoop dat het programma daarom inspireert en jongeren levenslessen geeft.”

Restaurantjes

Zelf had ze waarschijnlijk niet mee durven doen als veertienjarige. „Dat had ik veel te spannend gevonden. Ik begon zelf ook op die leeftijd met YouTube, maar ik had dit level niet kunnen bijhouden”, vertelt Nikkie. Het niveau ligt volgens haar namelijk heel hoog bij de aanstormende make-uptalenten. „Ik was daar ook echt wel even jaloers over. Dat ze nu al zó goed zijn. Ik ben benieuwd waar ze over een paar jaar zijn!”

Nikkie, die voor haar werk veel in Amerika vertoeft, verschijnt het komende jaar graag nog meer op de Nederlandse buis. Ze is al toegevoegd aan het presentatieteam van Eurovisiesongfestival. „Een droom die uitkomt.” Maar zodra het kan gaat ze ook weer terug naar de Staten. „Ik mis mijn restaurantjes daar. Maar eerst moet de wereld genezen.”