Sharon Stone: ’Ik ben gedumpt door jongere vriend omdat ik botox weigerde’

Sharon Stone (64) doet een bijzondere onthulling in een interview over haar liefdesleven. De actrice zegt namelijk dat een voormalige jonge vlam haar dumpte, nadat ze weigerde haar gezicht te laten injecteren met botox. Hoewel ze in het verleden weleens bij een cosmetisch arts is geweest, zegt ze dat haar afkeer van botox is toegenomen sinds een ex erover begon.