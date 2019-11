’Racistische werksfeer America’s Got Talent’

Variety heeft een verhaal gepubliceerd waarin bronnen binnen zender NBC melden dat jurylid Gabrielle Union verschillende keren aan de bel heeft getrokken over incidenten die zij als racistisch ervoer. Dat ging onder meer over een grap van gastjurylid Jay Leno over Koreanen die hond zouden eten, maar ook over een deelnemer die zich tijdens zijn act steeds omtoverde tot een andere zangeres, en bij het imiteren van Beyoncé zijn handen donker had gemaakt. Ook zou de actrice een meerdere keren commentaar hebben gekregen op de manier waarop ze haar haar droeg; de kapsels zouden „te zwart” zijn bevonden.

Afgelopen week werd bekend dat NBC het contract van Union en haar collega-jurylid Julianne Hough niet heeft verlengd. Laatstgenoemde verklaarde woensdag tegenover Variety dat haar vertrek ’in goed overleg’ is besloten.

Alhoewel Union zelf niet heeft gereageerd op haar afscheid, haalde haar echtgenoot Dwyane Wade flink uit naar de makers van het programma. De bekende oud-basketballer stelt in een reeks tweets dat zijn vrouw is ontslagen bij America’s Got Talent, omdat ze zich uitsprak tegen de heersende cultuur achter de schermen van de show. „Hoe trots ik ook was toen ze werd gekozen als jurylid, ik ben nog trotser dat ze is opgekomen voor onze principes”, aldus Wade.