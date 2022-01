Nieuwe vlam Ye schrijft blog over date: ’Het was de droom van elk meisje’

De Uncut Gems-actrice schrijft dat ze Ye heeft ontmoet op een feestje in Miami en meteen een klik met hem voelde. Daarop volgde een tweede date in New York. Ye en Fox gingen naar een toneelstuk op Broadway en daarna naar haar favoriete restaurant Carbone, waar de muzikant een fotoshoot met de actrice regisseerde tussen de andere bezoekers. Die vonden dat volgens Fox hartstikke leuk.

„Na het eten had Ye nog een verrassing voor me”, vertelt Fox. „Ik ben nog steeds in shock. Ye had een hotelsuite vol kleding voor me geregeld. Het was de droom van elk meisje. Wie doet dat nou op een tweede date, of welke date dan ook? Alles tussen ons verloopt zo organisch. Ik weet niet waar dit toe zal leiden maar als het een indicatie is voor de toekomst, dan zie ik dat wel zitten.”

Dat Ye een fotograaf voor handen had tijdens de date is volgens The New York Post geen toeval. De krant schreef woensdag dat de rapper een fotograaf in dienst heeft genomen om zijn leven vast te leggen.