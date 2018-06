Carlo Boszhard wilde liposuctie

Dat onthult de 43-jarige presentator in 100% NL Magazine.

"Ik heb geïnformeerd en het werd me afgeraden", vertelt Boszhard. "Want je moet er echt een pens voor hebben. Ik vind het ook een eng idee, want waar gaat het vet dan zitten?"

Volgens Carlo is de TV Kantine, waarin hij verschillende typetjes speelt, slecht voor zijn uiterlijk. "Je haar gaat onder maskers die de boel afsluiten en bij het verwijderen je hoofdhuid kapot scheuren. Onder je hoofdhuid worden plakkaten met lijm opgeplakt en weer losgetrokken."