Viggo Waas heeft moeite met ouder worden

“Het zit niet eens zo in die leeftijd. Het ergste daaraan is vooral dat iedereen om je heen er steeds zo’n ding van maakt. Maar het lichamelijke verval, dát is erg", vertelt hij in het AD.

De 50-jarige acteur vindt het belangrijk om te weten of vrouwen hem nog aantrekkelijk vinden. “Types als ik scannen altijd of ze nog in de markt liggen. Het klinkt heel zielig, maar dat kunnen we niet helpen. Als mensen steeds zeggen dat je er goed uitziet, dan word je je heel bewust van jezelf.”

Viggo probeert het verval tegen te gaan door heel veel te sporten. “Ik ben ongelukkig als ik niet fit ben. Ik ren, train en zorg dat ik geen overgewicht heb. Het gaat mij niet gebeuren dat ik op een dag in de spiegel kijk en denk; krijg nou wat, ik heb een buikje. Een buikje zou ik echt verschrikkelijk vinden.”