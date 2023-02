Ook vrouw Richard Gere meldt dat hij aan de betere hand is: ’Het ergste is voorbij’

Gere werd tijdens een vakantie in Mexico ziek. Hij vierde samen met zijn gezin de verjaardag van Alejandra in Mexico. De acteur werd opgenomen in het ziekenhuis toen bleek dat hij een longontsteking had opgelopen. Het is onduidelijk hoe lang hij precies in het ziekenhuis heeft gelegen.

In haar Instagrambericht van zondag bedankte Alejandra de fans van haar man voor de vele beterschapswensen. Richard is sinds 2018 met Alejandra getrouwd. Het stel heeft twee zoontjes samen. Daarnaast hebben ze ieder nog een zoon uit een eerder huwelijk.