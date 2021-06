Rol voor Valerie Bertinelli in comedy met Demi Lovato

De serie gaat Hungry heten en draait om leden van een praatgroep voor mensen met eetproblemen. Lovato en Hayes zijn beide producent van de serie, Lovato speelt daarnaast ook de hoofdrol. De twee zijn bekenden van elkaar: Lovato was in het laatste seizoen van Will & Grace te zien als Jenny, de draagmoeder van Will.

Bertinelli speelde onder meer Barbara Cooper in meer dan 200 afleveringen van de komedieserie One Day at a Time, waarvoor ze zowel in 1981 als 1982 een Golden Globe won. Momenteel presenteert ze onder meer twee shows op de Amerikaanse kookzender Food Network.