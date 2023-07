Verdachte van maken neppornovideo Welmoed Sijtsma vervolgd

De politie meldde in november dat een 38-jarige man was opgepakt die werd verdacht van het maken en verspreiden van het filmpje. Hij werd verhoord en weer vrijgelaten in afwachting van het onderzoek.

De kwestie kreeg aandacht doordat de WNL-presentatrice vorig jaar voor NPO 3 de serie Welmoed en de sexfakes maakte, waarin ze op zoek ging naar de persoon die een neppe pornovideo had gemaakt waarin haar beeltenis te zien was. De maker had daarvoor deepfaketechnologie gebruikt.

Het is nog niet bekend wanneer de zaak wordt behandeld.