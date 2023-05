Ook Broadway gaat lijden onder schrijversstaking Hollywood

Meer dan 11.000 schrijvers in Hollywood hebben het werk neergelegd vanwege een slepend conflict met de studio's en producenten over hun salarissen. Hierdoor ondervinden al diverse series en talkshows problemen, omdat er geen nieuwe teksten en scripts meer worden geleverd. Bovendien hebben veel acteurs zich solidair verklaard met de schrijvers en komen zij niet naar grote events zolang de staking voortduurt. Dit geldt ook voor veel genomineerden bij de Tony Awards.

Ook de uitreiking van de Tony Awards op 11 juni lijkt hierdoor dit jaar niet door te gaan. Dit zou een enorme strop zijn voor Broadway, omdat deze uitzending en alle publiciteit die dit oplevert een van de belangrijkste jaarlijkse marketingmomenten is voor Broadway. De meeste theaters worstelen nog steeds met financiële problemen na de coronalockdowns en hebben de Tony-uitreiking nodig om hun voorstellingen extra onder de aandacht van potentieel publiek te krijgen.

De Tony-organisatie heeft maandag spoedoverleg over de ontstane situatie, meldt The New York Times. Een optie zou zijn de Tony-uitreiking uit te stellen zolang de staking duurt. Maar veel nieuwe voorstellingen die nu worstelen met niet-gevulde zalen gaan zo'n extra periode zonder de boost aan publiciteit rond de Tony's vermoedelijk niet overleven.

Tot de grote kanshebbers bij de Tony Awards behoren dit jaar de komedie Some Like It Hot (over twee getuigen van een maffiamoord die zich verkleed als vrouw aansluiten bij een rondreizend orkest), de musical New York New York (over een groep muzikanten die eind jaren veertig in New York carrière proberen te maken) en Kimberly Akimbo (over een tienermeisje dat door een genetische ziekte het lichaam van een vrouw van zestig heeft).