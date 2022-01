Presentatrice Ricki Lake opnieuw getrouwd

De televisiepersoonlijkheid maakte in februari bekend dat ze ten huwelijk was gevraagd. „Ik hou ontzettend veel van hem en ben zo dankbaar dat ik van deze geweldige man mag houden en dat hij van mij houdt”, zij ze toen.

Lake was twee keer eerder getrouwd. Ze trad in 1994 in het huwelijk met illustrator Rob Sussman, met wie ze zoons Milo en Owen deelt. Na tien jaar scheidde het stel. Van 2012 tot 2015 was de presentatrice getrouwd met sieradenontwerper Christian Evans. De twee bleven close na hun scheiding. In 2017 maakte Lake bekend dat Evans zijn leven had beëindigd.