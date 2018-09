'Ruzie Mariah Carey en Nicki Minaj een stunt'

Nicki Minaj viel Mariah aan tijdens opnames van American Idol en beelden van die ruzie lekten eerder deze week uit op internet. Volgens voormalig jurylid Steven Tyler was de bitchfight een publiciteitsstunt. Als OK Magazine hem vraagt of de kijker voor de gek wordt gehouden, antwoord hij: "Ja natuurlijk. Wat dacht je dan?"

De Aerosmith-frontman werd vorig jaar door de makers van American Idol ontslagen wegens tegenvallende kijkcijfers. Hij koestert geen warme herinneringen aan zijn tijd bij het talentenprogramma. Steven: "Ik kom nooit meer terug."