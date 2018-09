Naomi van As stort zich op Sven Kramer

„Meedoen aan een dansprogramma voor een ’houten klaas’ als ik, was ontzettend leuk”, vervolgt de 29-jarige aanvalster. „Ik heb enorm veel geleerd, zoals het dansen op zich. Daar had ik echt geen kaas van gegeten. Ook heb ik door Strictly Come Dancing de kans gekregen eens een kijkje te nemen in een andere wereld dan die van de topsport. Voor iemand als ik, die buiten het hockey eigenlijk nooit op televisie komt – laat staan aan een tv-show deelneemt – was het een heel bijzondere ervaring. Al die glamour en al die ontmoetingen met mensen die ik niet kende, zoals Sabine Uitslag, Sylvana Simons en Mark van Eeuwen, die volgende week met zijn drieën in de halve finale staan. Ik had het beslist niet willen missen.”

Hoewel ze conditioneel goed kon omgaan met de dagelijkse danstrainingen met haar partner Remi heeft het verlaten van de danswedstrijd ook zo zijn voordelen voor Naomi. „Het is niet zo dat ik in een zwart gat ga vallen, hoor”, lacht ze. „Maar voor het eerst sinds de Spelen heb ik eindelijk weer eens wat vrije dagen in het vooruitzicht. Heerlijk om dan ’s morgens wakker te worden en te kunnen denken: wat zal ik eens doen vandaag?”

De hockeyster is van plan haar banden met vriendinnen aan te halen én weer meer aandacht te besteden aan haar geliefde, schaatser Sven Kramer. „Ik heb zo veel tijd in het dansen gestoken, dat er weinig voor mijn vriend overbleef. En mijn vriendinnen heb ik ook niet vaak gezien. Ik ga met hen allemaal zo snel mogelijk afspreken om bij te kletsen. Daar heb ik nu weer alle gelegenheid voor!”