EO houdt vast aan Passion, ook na exit Roermond

De omroep liet eerder al weten dat er al diverse opnames voor het spektakel waren gemaakt. Het kabinet en de RIVM hebben tot 1 juni alle bijeenkomsten in Nederland met meer dan drie mensen verboden. Maar de EO zoekt toch nog naar mogelijkheden om een uitzending te maken rond The Passion. „Er zal geen publiek bij zijn, en het zal een andere vorm worden dan mensen gewend zijn”, stelt een woordvoerder. „Maar we verkennen alle scenario’s. En er zijn nog steeds scenario’s die reëel zijn.”

Het is niet duidelijk wanneer de EO een besluit neemt hierover. De hoofdrol van Jezus wordt dit jaar gespeeld door Tim Akkerman. Trijntje Oosterhuis vertolkt Maria, Soy Kroon neemt de rol van Judas voor zijn rekening.