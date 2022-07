Netflix-ster Busi Lurayi op 36-jarige leeftijd overleden

Hoe Lurayi is overleden, is nog niet bekend. „We wachten op de resultaten van het autopsierapport”, aldus de familie. „We vragen u ons dit tragische nieuws als familie te laten verwerken.”

De Zuid-Afrikaanse actrice werd bekend door haar rol in de Netflix-serie How To Ruin Christmas, waar ze in 2020 de rol van Tumi Sello speelde. Voor deze rol won Lurayi een Best Actress SAFTA (South African Film and Television Award). Het tweede seizoen, dat How To Ruin Christmas: The Funeral heet, ging in december 2021 in première.