Festivalbaas wil van Malieveld enorme drive-inbioscoop maken

„De tijden zijn rijp voor een drive-inbioscoop op het Malieveld”, stelt Hentenaar op lokale zender Den Haag FM. „Het is veilig: je zit met je gezin of geliefde in de auto. Met een aantal restricties kom je het terrein op, dan ga je daar met je auto staan en dan start de film.”

Hentenaar beseft dat het Malieveld niet bedoeld is om auto’s te stallen voor een drive-inbioscoop. „Natuurlijk mag je het Malieveld daar niet zomaar voor gebruiken, maar aan de andere kant denk ik ook: de tijden zijn nu even anders. Als tractoren het Malieveld mogen omploegen, mogen wij samen naar iets moois kijken. En al leg je rijplaten neer, dan kan je heel veel doen.”

In Nederland zijn tegenwoordig geen drive-inbioscopen meer. Maar in de jaren zestig en zeventig waren in onder meer de Drentse plaats Drouwen en het Limburgse dorp Landgraaf enorme parkeerterreinen met bioscoopschermen te vinden. De laatste twintig jaar vinden er nog sporadisch drive-inevenementen plaats ter gelegenheid van festivals.