Hobbit-huis uit Lord of the Rings te huur via Airbnb

Ⓒ ANP/HH

Fans van Lord of the Rings en The Hobbit krijgen de kans om te overnachten in een Hobbit-huis uit de films. Boekingssite Airbnb biedt de woning in Nieuw-Zeeland tijdelijk aan. Aansluitend kan gedineerd worden in The Green Dragon.