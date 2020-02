Duffy: na explosieve bekentenis nog steeds een mysterie

Duffy Ⓒ Hollandse Hoogte

Het is een geruchtmakende terugkeer van een al even geruchtmakende zangeres. Niet alleen laat Duffy na een jarenlange stilte weer van zich horen; ze doet dat ook meteen met een heftig verhaal. Ze zou gedrogeerd en verkracht zijn en gevangen gehouden zijn. In één klap staat Duffy weer in de spotlights met haar uitgebreide verhaal op Instagram. Maar of dat verhaal nu genoeg details verschaft om haar mysterieuze verdwijning te verklaren?