De Lama’s scoren online met Quarantaine TV

Elke dag plaatsen Ruben Nicolai, Ruben van der Meer en Tijl Beckand een conference call via Skype die zij hebben opgenomen. Zij bespreken hun huidige leven in quarantaine en wat verder ter tafel komt. Soms zijn er ook optredens van mysteryguests, zoals de moeder van Beckand die eerder deze week jarig was.

„Het idee ontstond toen een arts ons zei dat we vooral in deze tijden moesten doen waar we goed in zijn”, vertelt Van der Meer. „Mensen laten lachen. Grappen en vermaak zijn zo broodnodig, zeker in een zware situatie als deze.” Het idee voor de dagelijkse conference call ontstond al snel. „Nu alle theaters en tv-studio’s zijn gesloten, is dit de enige vorm die we tot onze beschikking hebben.”

De drie mannen willen doorgaan met Quarantaine TV ’zolang als nodig is en zolang we inspiratie hebben’. Patrick Lodiers en Jeroen van Koningsbrugge, die ook deel uitmaakten van De Lama’s, zijn tot nu toe niet in beeld verschenen. „Maar we sluiten uiteraard niets uit”, aldus Van der Meer. „We hebben nog steeds intensief contact met elkaar.”