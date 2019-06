Zomer met Art verliest kijkers

Art valt daardoor buiten de kijkcijferlijst van de 25 best bekeken programma’s. Deze lijst wordt aangevoerd door het NOS Journaal van 20.00 uur met ruim 1,3 miljoen kijkers, gevolgd door de WK-voetbalwedstrijd tussen Italië en Brazilië. Ruim een miljoen mensen zagen hoe vedette Marta het winnende doelpunt scoorde. Het was de 17e WK-treffer voor de Braziliaanse, waardoor ze zowel bij de vrouwen als de mannen WK-topscorer aller tijden is.

Zomer met Art is maandag van start gegaan en is de komende tien weken op werkdagen te zien op RTL4. Hierna begint Beau van Erven Dorens aan zijn nieuwe show. Daarmee vult hij het gat op dat RTL Late Night in maart achterliet.