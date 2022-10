Matthew Perry jatte pillen tijdens bezoeken open huizen

Op het hoogtepunt van zijn verslaving had de acteur 55 Vicodin pillen per dag nodig, een sterke pijnstiller, om geen ontwenningsverschijnselen te krijgen. Hij deed er dan ook alles aan om aan deze pillen te komen en leek daarbij geen enkele gêne meer te hebben. „Ik deed van alles, vertelt de 53-jarige acteur. Het ’raarste’ wat hij ooit gedaan heeft, was op zondag naar open huizen gaan en daarbij de kasten in de badkamers open te trekken „om te kijken welke pillen ze daar hadden en die te stelen.”

Perry geloofde dat geen van de huiseigenaren hem van diefstal zou verdenken vanwege de associatie met zijn Friends-personage Chandler Bing. „Ik denk dat ze dachten: nou, het is uitgesloten dat Chandler binnenkwam en van ons stal.”

De acteur brengt volgende maand zijn memoires uit, genaamd Friends, lovers and the big terrible thing: a memoir. Daarin vertelt hij ook over zijn drank- en drugsverslaving.