Clairy Polak komende week nog tweemaal te zien in De slimste mens

Polak was in de ronde Open Deur een van de vragenstellers het afgelopen seizoen. In de finaleweek is zij nog tweemaal te zien, op dinsdag en donderdag. Kro-Ncrv heeft na overleg met de nabestaanden besloten deze fragmenten in de uitzending te laten zitten. De vragen werden in maart en april opgenomen. De opnames van de reeks vond plaats in mei en juni.

Er wordt bij de vraag een klein zinnetje in beeld toegevoegd dat refereert aan het onverwachte overlijden van de journalist. Polak werkte tientallen jaren mee aan talloze radio- en televisieprogramma's. Zij won onder meer de Sonja Barend Award, voor het beste tv-interview van het jaar.