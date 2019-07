Stemmen Rico Verhoeven en Bizzey in Trouble

Trouble vertelt over een verwend hondje dat op straat komt te staan en dan kennismaakt met het echte hondenleven. Stefania heeft de stem ingesproken van Zoë, die de vrolijke viervoeter Trouble in huis neemt. Rico verzorgt de stem van bulldog Norm, Bizzey die van een straathond. Daarmee treedt de rapper in de voetsporen van Snoop Dogg, die voor de originele Amerikaanse film hetzelfde deed.

Trouble is vanaf 9 oktober in de Nederlandse bioscopen te zien.