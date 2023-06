Premium Het beste van De Telegraaf

Vraagprijs is inmiddels 1,75 miljoen gezakt Monique des Bouvrie doet villa in de ’uitverkoop’!

Door Evert Santegoeds Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP/HH

Het is een buitenkansje, zij het nog steeds geen ’koopje’. Na het overlijden van Jan des Bouvrie zette zijn weduwe Monique de Gooise villa te koop die gedurende de mooiste jaren van hun leven zo vaak het toneel was van societyfeestjes en tv-opnamen. Zijn schitterende woning in Naarden was voor de ontwerper eigenlijk een verlengstuk van zijn showroom Het Arsenaal.