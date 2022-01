Peter Pannekoeks ’Pauperkabouter’ ingezet tegen huiselijk geweld

Satire of niet, in zijn oudejaarsconference steekt Peter Pannekoek zijn aversie tegen Lil Kleine niet onder stoelen of banken. „Lil Kleine heet in het echter Pauperkabouter”, weet de cabaretier. „Die gozer trek ik slécht. Wat een vervelend ventje is dát, zeg. Voor de mensen die het nieuws hebben gemist: Pauperkabouter zou zijn vriendin (Jaimie Vaes, red.) hebben mishandeld.”

Waarom Pannekoek en Lil’ Kleine niet de allerbeste vrienden zijn? „Wij hebben dezelfde lengte. En wij kleine mannen hebben heel lang en hard gewerkt om een pluspunt te hebben ten opzichte van lange mannen tegenover vrouwen. ’Luister, bij ons ben je veilig. Wij hebben de kracht niet óm je wat aan te doen. En dat is die gozer nu eigenhandig aan het verpesten.”

Blijf-van-mijn-lijfhuis

Maar dan komt de daadwerkelijke reden van Pannekoeks schimpscheut. „Als ik heel eerlijk ben... officieel moet je bij een oudejaarsconference mensen ’aan het denken’ willen zetten. Maar, het enige wat ik eigenlijk hoop, is dat Pauperkabouter blijft hangen. Dat lijkt mij zó grappig.” En het lijkt dat er aan die oproep gehoord wordt gegeven. Iemand heeft namelijk de domeinnaam pauperkabouter.nl geclaimd, waarna de donatiepagina van de Blijf Groep, voorheen Blijf-van-mijn-lijfhuis, verschijnt.

Vooralsnog heeft Jorik Scholten, zoals Lil’ Kleine in het echt heet, niet gereageerd op zijn vermelding in de oudejaarsconference. Zijn collega Lange Frans deed dat wel. De 41-jarige rapper vindt het ’niet eerlijk’ dat Pannekoek grappen over hem maakte. Tijdens de show, die vrijdag werd uitgezonden op NPO 1, grapte de cabaretier over de ’samenzweringstheorieën’ en de dyslexie van Lange Frans.

’Belofte, geen gedicht’

„De man met het grootste publiek uithalen naar een dyslectische rapper zonder YouTube-kanaal. Staat genoteerd. Ik zie je wel als ik je zie”, liet Lange Frans vervolgens weten in een bericht aan de cabaretier. Daarop reageerde Pannekoek: „Ik neem mijn woorden terug. Ik zie je wel als ik je zie is best poëtisch voor een dyslectische rapper.”

De rapper liet het er niet bij zitten en beantwoordde de tweet weer met: „Ik zie je wel als ik je zie’ is een belofte, geen gedicht.” Aan het ANP verklaarde Pannekoek zondag geen aangifte te doen naar aanleiding van het bericht dat Lange Frans hem heeft gestuurd. „Ik vind het daarvoor te weinig en ik wens hem het allerbeste.”