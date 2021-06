’Door corona naar de schuur verbannen

M.J. Arlidge kwam voor de foto wel uit bed: „Het schrijven en lezen van boeken zie ik ook als een vorm van escapisme.” Ⓒ Bill Waters

Het nieuwe deel in de thrillerserie rond inspecteur Helen Grace is uit. Auteur M.J. Arlidge legt uit waarom dit deel, Niemand zeggen, zowel typisch Grace is en toch ook helemaal anders.