Neil Diamond kan Parkinsondiagnose na vijf jaar nu accepteren

„Ik denk dat het besef pas de laatste paar weken is gekomen. Ik vind het niet leuk, maar dit is hoe ik ben. Dit is wat ik moet accepteren”, zegt de 82-jarige zanger. „Ik ben bereid dat te doen. Dit is waar ik mee moet leven en ik moet er het beste van maken. En dat doe ik ook.”

De Amerikaan, bekend van nummers als Sweet Caroline en Beautiful Noise, vindt wel dat zijn diagnose ook positieve kanten heeft. „Er is een soort van kalmte over me heen gekomen. Alles is een stuk stiller geworden en dat vind ik best prettig”, zegt Diamond. „Ik vind mezelf ook leuker. Ik ben liever voor mensen en voor mezelf.”