Douwe Bob: ’Mensen wensten mijn kinderen dood’

De afgelopen maanden werden veel grapjes gemaakt over het vaderschap van de zanger. Maar hij kan niet altijd lachen om wat er wordt gezegd. „Ik vond het wel superheavy om te lezen dat mensen mijn kinderen dood wensten. Uiteindelijk gaat het wel over mensenlevens. Mij mag je de hele dag in de maling nemen, ik heb het zelf gedaan. Maar mijn kids hebben hier niet voor gekozen. Ik hoop dat dat gerespecteerd wordt als ze later op school zitten.”

Desondanks geniet Douwe Bob intens van het vaderschap. „Het is het mooiste wat ik ooit heb meegemaakt. Er is een luikje in mijn hart opengegaan waarvan ik niet wist dat het bestond.”