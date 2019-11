Renée Zellweger lijdt aan slapeloosheid

Bij Zellweger komt het gelukkig niet door haar verslaving aan amfetamines, voegt ze daar meteen aan toe. „Ik ben ’s nachts het meest creatief. Dan schrijf ik ook.”

De actrice, die door kenners al getipt wordt voor een tweede Oscar, vindt de vraag of Garland gered had kunnen worden lastig te beantwoorden. „Er was een heel samenspel van factoren: haar pad werd vanaf heel jonge leeftijd door anderen bepaald. Vrouwen kregen in die tijd sowieso veel minder de kans om hun eigen lot te bepalen. Maar al haar problemen en moeilijkheden hebben haar ook gemaakt tot de grote artiest die ze was.”

Bekijk ook: Zellweger sterk in tranentrekker

Zellweger herkent zich in de manier waarop het succes in Hollywood een acteur kan opslokken. Zelf besloot ze in 2010 ook een lange pauze te nemen. „Er was nog zeer weinig authentiek in mijn leven. Ik had weinig oprechte gesprekken. Vaak maakte ik levensbepalende beslissingen op basis van werkverplichtingen. Zelf zag ik dat niet zo, maar familie en vrienden zagen dat wel. Ik merkte niet meer hoe ik mezelf wegcijferde voor mijn carrière, want ik vond dat ik vooral dankbaar en verantwoordelijk moest zijn.”

Judy draait vanaf donderdag in de Nederlandse bioscopen.