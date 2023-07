Artiesten in de rij om te werken met trompettist Jan: ’Zelfs Quincy Jones kende me’

Bij het grote publiek is de Rotterdamse trompettist Jan van Duikeren (48) nauwelijks bekend, maar in de muziekwereld staan artiesten in de rij om met hem samen te werken. Zo staat hij met Di-rect op het podium, trad hij met Candy Dulfer in Japan op, stond hij met Marco Borsato in De Kuip en speelt hij mee op de laatste ep van Goldband. Hij toerde onder andere met Paul Weller, Dr. John, Peter Maffay en Trijntje Oosterhuis.

Ⓒ Richard Mouw