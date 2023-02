Remy van Heugten focust met ’Masocotte’ opnieuw op verstoorde ouder/kind-relatie

Op het eerste gezicht lijkt Haagse Jeremy de goedheid zelve. ’s Morgens maakt hij ontbijt voor zijn moeder Abbey waarna hij als vrijwilliger bijspringt in een zorginstelling voor verstandelijk beperkten. Maar in Jeremy schuilt ook een tiener op ramkoers. Zijn vader is weggelopen, z’n slechte gebit maakt hem onzeker en de woede die in hem huist, uit hij in georganiseerde hooligangevechten. Dan klapt ook de hechte band met z’n moeder.

Vrije val

Mascotte moest volgens Van Heugten ’een filmische waarschuwing worden voor de vrije val waarin jongeren zich na de coronapandemie bevinden’. Maar zijn sociaalmaatschappelijke drama is een overvol en daardoor topzwaar samenraapsel geworden van grote thema’s en vergezochte ideeën.

Niet alleen de innige, bijna incestueuze relatie tussen Jeremy (de verdienstelijk debuterende Liam Jeans) en zijn moeder oogt wat onwaarachtig. De veelheid aan extra plotlijntjes (radicaliserende jeugd, de gevaren van social media, financiële malheur, tanende gezondheidszorg) doet de film zwalken. Ook de subcultuur waarin Jeremy’s zusje Emine zich begeeft (zij gaat in pluchen dierenpakken naar feestjes met andere ’furries’) lijkt er bij de haren bijgesleept. Zo zorgt Van Heugtens eigen ideeënstorm ervoor dat Mascotte steeds meer water maakt.

✭✭✩ (2,5 van de 5 sterren)