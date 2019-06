’Dutch Giant’ Olivier Richters breekt door in het buitenland

Richters heeft nu rollen in drie grote buitenlandse producties gekregen. De Nederlander is volgend jaar te zien in de nieuwe Kingsman-film, The Great Game. Daarnaast is hij gevraagd voor de ridderserie Knight’s End en staat er nog een ander groot internationaal project op de planning waar hij niets over mag melden.

„Je moet mensen vinden die in je geloven en die je onthouden van castings”, legt de 2 meter 18 lange Richters uit. Een paar keer kwam hij heel dicht bij rollen in grote Hollywoodtitels. „Ik ben er twee jaar lang in blijven geloven dat er plek voor mij is in dit wereldje. Als je kijkt naar mijn afmetingen, zijn er maar vijf acteurs in de wereld die producenten kunnen kiezen.”

Tien kilo spieren per jaar

Op zijn twintigste was Richters uitgegroeid. Hij was toen 90 kilo en zag er naar eigen zeggen niet uit, „zo’n lange dunne slungel.” Daarom verdiepte hij zich in het opbouwen van spiermassa en ging heel hard trainen; gemiddeld kweekte hij per jaar 10 kilo spieren extra. Richters richtte zelfs de succesvolle website MuscleMeat op die zich heeft gespecialiseerd in voeding voor sporters.

Zijn opvallende verschijning leverde de twintiger kleine rolletjes op in Nederlandse tv-series als GTST, Fashion Planet en De TV-Kantine, altijd typecasting als uitsmijter of boef.