‘Rel-video Op1 manipulatief en misplaatst’

In de nieuwe ‘Cultuur en Mediapodcast’ werpen Daphne van Rossum, Marco Weijers en Rob Goossens een kritische blik op diverse programma's, series en films. De nieuwe Op1-presentatrice Talitha Muusse is door de NPO in het diepe gegooid. Is de jongerendeskundige een maatje te klein voor de late night talkshow? En slaat het praatprogramma de plank mis met hun berichtgeving over de avondklokrellen? Maandag begint de vijftigste jubileumeditie van het Internationaal Film Festival in Rotterdam. Hoe ziet het evenement eruit in coronatijd en wat zijn de aanraders? En: de knikkershow Marble Mania moet de nieuwe grote hit worden van John de Mol. Gaat dat lukken in deze vorm?