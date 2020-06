Langverwachte nieuwe album Adele uitgesteld door corona

Na het plaatsen van een foto waar ze op het podium stond bij muziekfestival Glastonbury, begonnen fans vragen te stellen over de releasedatum van haar nieuwe album. De 32-jarige zangeres moest haar fans echter teleurstellen: „Corona is niet voorbij! Ik zit in quarantaine. Wees geduldig en draag een mondkapje”, aldus Adele. „We zitten allemaal in hetzelfde schuitje!”

Het uitstellen van het album werd eerder al bekend gemaakt door haar manager Jonathan Dickins, die toegaf dat er momenteel geen definitieve releasedatum is.