Het is een lastige balans, tijdens zo’n logeerweek: hoe stel je als boer je logees zoveel mogelijk op hun gemak zonder te vervallen in louter oppervlakkigheden, en hoe ga je de diepte in zonder je gasten direct af te schrikken met heftige ontboezemingen. We zagen beide uitersten voorbijkomen in deze aflevering van BZV.