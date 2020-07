Smaadzaak Johnny Depp tegen The Sun gaat door

De zaak van Depp tegen The Sun is een van de velen in de strijd tussen de acteur en zijn ex-vrouw Amber Heard. The Sun zou in berichtgeving over deze ruzie de acteur hebben weggezet als ’vrouwenmishandelaar’, waarna Depp besloot de krant aan te klagen. Ondanks inspanningen van de krant om de aanklacht te laten vallen, heeft een rechter donderdag besloten dat de zaak volgende week kan worden hervat.

Volgens The Sun en uitgever NGN zou Depp gedurende het proces een gerechtelijk bevel hebben geschonden door zijn sms’jes met betrekking tot zijn drugsgebruik niet te delen. Ook de rechter kwam vorige maand nog tot dat oordeel. Donderdag besloot hij echter alsnog om Depp ’vrij te stellen van sancties’, waardoor de zaak kan worden hervat.

Bekijk ook: Soap tussen Amber Heard en Johnny Depp duurt langer dan huwelijk

Op zijn beurt moet Depp ermee instemmen geen verdere sancties te eisen tegen Amber Heard wegens vermeende schending van weer een ander gerechtelijk bevel. Zij zou namelijk in een afzonderlijke smaadprocedures in de VS het juridische team van The Sun hebben voorzien van bewijsmateriaal.

In het bewuste artikel wordt de acteur beschuldigd van huiselijk geweld, maar volgens Depp is juist niet hij, maar zíj degene met de losse handjes.

NGN meent echter dat uit tekstberichten die Depp in februari en maart 2015 heeft verstuurd, zal blijken dat hij aan drugs probeerde te komen ten tijde van de vermeende mishandeling. De advocaat van Depp stelt echter dat die berichten helemaal niet relevant zijn, omdat ze niets te maken hebben met de beschuldigingen van huiselijk geweld waar The Sun naar verwees.

De zaak gaat dinsdag van start. De rechtbank heeft drie weken uitgetrokken voor de behandeling. Zowel Depp als Heard stellen met bewijzen te komen om hun claims te onderbouwen.