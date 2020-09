Dan Karaty: ’Buiten levensgevaar maar nog veel pijn’

Dat het niet om een simpel griepje gaat bevestigde manager MICHAEL SANCHEZ al eerder aan Privé, maar wat DAN KARATY dan wel onder de leden heeft blijft voorlopig gissen. Begin deze week moest het jurylid van onder meer Holland’s got talent a la minute in een Amerikaans ziekenhuis worden opgenomen wegens ’lichamelijke problemen’.

Bij vrienden en collega’s, ook uit Nederland, sloeg daardoor direct de schrik om het hart. Temeer omdat Dan ook zijn telefoon en berichtjes op whatsapp niet meer beantwoordde. „Daar is hij normaal gesproken erg snel in en attent mee”, verklaart een van hen vandaag op de pagina Privé. „Ik hoop dat het naar omstandigheden goed met hem gaat.” Collega-jurylid EUVGENIA PARAKHINA (49) legt een link met het coronavirus of zijn blinde darm en stuurt hem vanuit Nederland een ’scheutje positiviteit’ toe.

Geruststelling komt donderdagochtend uit onverwachte hoek. Drie dagen na het alarmerende bericht laat de 43-jarige Amerikaan namelijk eindelijk zelf weer van zich horen. „Ik heb het ziekenhuis verlaten en zal thuis verder herstellen. Ik heb nog veel pijn, maar ben gelukkig wel buiten levensgevaar. De doktoren, zusters en al het overig ondersteunend medisch personeel dank ik voor hun harde werk en toewijding.”

Steunbetuigingen en beterschapswensen werden de afgelopen dagen massaal gedeeld. Dan laat weten deze allemaal te hebben ontvangen. „Ik en mijn vrouw NATASHA (38) waarderen de vele vriendelijke berichten en de enorme steun die we krijgen van onze vrienden in Amerika en Nederland.”

Meer details over de aard van zijn klachten kunnen op dit moment nog niet worden gedeeld.