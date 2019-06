Producent Die Hard en Matrix verlaat bedrijf

De nu 66-jarige Silver richtte het bedrijf in 1980 op. Silver was verantwoordelijk voor een groot aantal iconische actieseries uit de jaren tachtig en negentig. Hij maakte Bruce Willis groot door hem te casten als detective John McClane in de eerste Die Hard-film (1988); vier sequels volgden.

Ook bedacht Silver de Lethal Weapon-serie met Mel Gibson (vier delen) en produceerde hij de Matrix-trilogie. Vrijwel zijn hele carrière werkte de producent samen met studio Warner Bros, die zijn meeste films uitbracht in de bioscopen.

Het laatste decennia leverde het bedrijf een aantal films af die het minder goed deden aan de boxoffice. De doorstart die regisseur Guy Ritchie maakte van Sherlock Holmes was wel een voltreffer; hiervan is momenteel het derde deel in de maak.